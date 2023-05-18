世衞警告或有更致命病毒

【本報訊】世界衞生組織早前公布新冠肺炎不再是全球衞生緊急情況，本港衞生防護中心表示，港府對新冠疫情的管理，會過渡到如普通上呼吸道感染一樣。至於世衞就警告，有另一種可能更致命的病原體的威脅仍然存在。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在醫院管理局研討大會總結本港疫情時，交代二次感染個案數據，指病人二次感染相隔時間介乎31至1,054日，中位數為276日，平均數是264日，即二次感染的病人平均相隔近9個月，便會再感染。而本港疫情由2020年初爆發至去年5月，錄得逾9,300人不治，當中年齡最大者為112歲。而去年6月至今年1月，則錄得有3,700多人離世。

新冠措施將與感冒睇齊 他指新冠死亡個案主要為長者、長期病患及沒有接種疫苗人士，絕對致死率在第5波疫情後逐漸下降，反映大多數人建立免疫屏障，Omicron變種病毒的威力沒有比以往的病毒株大，社會亦更廣泛使用抗病毒藥，從而減低了病毒的威脅。本港在去年下半年開始逐步放寬防疫措施，開始復常，政府對新冠疫情的管理，亦會過渡到如普通上呼吸道感染一樣。

至於世衞總幹事譚德塞在第三屆亞洲醫療健康高峰論壇發表視像致詞，過去3年新冠病毒帶來很多慘痛教訓，這次大流行的影響遠超衞生領域，已經擾亂社會、經濟、商業和政治穩定。縱然新冠可能不再是全球衞生緊急情況，但另一種可能更致命病原體的威脅仍然存在。

譚德塞