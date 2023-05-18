引入新一代矯視技術 精準定位 手術時間縮短六成

【本報訊】養和於2021年引入新一代微笑矯視技術SMILE Pro，為亞洲首家眼科中心採用此前沿技術，至今已為500多名患者（共逾千隻眼）矯視。養和眼科公布臨床結果顯示，在接受SMILE Pro手術3個月後，96%眼睛達到100分（20/20）或更佳的裸眼視力；術後近視／遠視度數方面，94%眼睛的度數在正負75度以內，而83%眼睛在正負50度以內；術後散光度數方面，98%眼睛在75度以內，而88%更在50度以內，效果理想。

治療中深度散光效果最好 是項研究的患者年齡介乎18歲至38歲，術前的近視度數最高為1,025度，最低為100度；而術前的散光度數最高為450度。養和團隊亦分析了其中46隻患有中至深度散光（≥200度）的眼睛，結果顯示91%眼睛能達至100分或更佳的裸眼視力。而91%眼睛的術後散光度數在75度以內，比上一代SMILE高出5%，反映SMILE Pro對中至深度散光患者之治療效果更好。

養和醫院視力矯正主任及眼科專科醫生張叔銘說，最新技術具備中視軸、散光軸的導航定位，可用於術前精準定位，提升手術效率及精準度。最新技術大幅縮短手術時間六成，單眼專注度只需10秒，大大減低術中眼球偏位的風險，同時提升手術效率和準確度。