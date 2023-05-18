醫健：老有所醫：再生治療與慢性痛症 之二

上文提到再生治療可以簡單理解為一個間接或直接利用身體自然修復能力的治療方法。其大致可以分類為細胞、藥物或物理3類。

對於細胞治療，除了上文提及的血小板治療外，也有間充質幹細胞治療。它的應用和血小板相似。

這種細胞可以透過多種不同途徑提取，臨床上，通常醫生會在病人盆骨抽取骨髓，然後用離心儀器把有用的細胞及生物因子濃縮。再在短時間內注射導治療部位。由於這個方法比較新，醫學研究相對少。而同時操作上比較複雜。所以臨床應用相對血小板為少。

刺激患處發炎再修復 增生治療屬於再生治療的一種，它使用範疇與血小板等細胞治療類似。它主要是利用高濃度葡萄糖注射在受傷或勞損的位置，刺激該為位置發炎然後修復。但由於它效果較血小板弱，而治療過程比較痛，所以近年已漸漸被血小板治療取代。

衝擊波治療是大眾較常接觸的物理性再生治療。他主要利用衝擊波來刺激受損組織再生。但由於這個方法比較難瞄準治療部位， 同時衝擊波也不能到達深層部位，所以這個方法通常局限在人體表面的組織，例如足底筋膜或網球肘等。

最後，每一個治療方法都有它的局限性，再生治療也不例外。 市民大眾切忌盲目相信誇大其詞的商業宣傳。大家接受相關治療前必先與醫生清楚了解治療的效果局限性及安全性。疼痛醫學專科醫生李旭明