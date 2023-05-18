新皇崗口岸採一地兩檢 研推合作查驗過關

【本報訊】本港的口岸仍採「兩地兩檢」或「一地兩檢」的過關方法。當局指港府與內地正進行皇崗口岸的重建工作，兩地政府同意在新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排，並研究推行「合作查驗，一次放行」的通關模式，有關安排亦適用於澳門居民，又承諾日後重建沙頭角口岸和新的口岸亦會考慮有關安排，預計「兩地一檢」可節省一半的過關時間，能在約30秒內完成。

不過，在機場實施「一地兩檢」或「兩地一檢」出入境安排，當局認為機場連接不同地方，涉及不同的法律問題所以要仔細研究。

議員倡沙頭角推兩地一檢 議員黎棟國問及「兩地一檢」是否適用在旅客身上，抑或僅適用於持回鄉證人士身上，議員馬逢國則關注政府有否計劃在水路口岸，安排「兩地一檢」或「一地兩檢」。政府回應指，將「兩地一檢」安排拓展至旅客，和在碼頭實行「兩地一檢」或「一地兩檢」的複雜性較大，當局需要再考慮效益問題。

現時禁區沙頭角的「中英街」採用「兩地兩檢」安排，旅遊業界議員姚柏良問到當局能否在「中英街」推行「兩地一檢」，讓該地可以開放予遊客參觀。政府回應強調「中英街」非正式口岸，沙頭角才是正式的口岸，指有關建議需要再詳細研究。