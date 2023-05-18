全港僅5輛電動的士 充電站擬年內招標
【本報訊】本港引進電動的士步伐龜速，政府昨回覆議員表示，截至今年4月底，目前全港僅5輛純電動的士，佔全數18,163輛的士少於1%。就政府期望，2027年底投入約3,000輛電動的士，目標似乎遙遙無期。
業界盼提供資助及誘因
為鼓勵業界替換電動的士，當局指已成立跨部門工作小組，商討適合提供快速充電服務的加油站及加氣站選址安排和必要條件。政府相關部門正商討用地租約安排，預計今年內為首個油站轉型為快速充電站的用地進行招標。
政府亦透過新能源運輸基金，資助試驗新一代電動的士。截至4月，基金批出26輛電動的士的試驗，其中23輛為新一代電動的士，當中兩輛市區的士分別於去年9月及今年1月開始營運。
至於基金亦新增電動的士充電模式試驗項目，當局正制訂資助框架，適時會公布申請細節。
有業界曾指，拒換電動的士的最大阻礙是充電設施不足，認為推動電動的士普及，當局須做足三方面工作，包括引入合適車型；提供資助和誘因，減輕車主經濟負擔；在近市區的地點加設足夠充電設施。業界又建議研究引入流動充電車，在不同時間滿足不同地區的士充電需求，短期內助解決市區充電設施不足問題。
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