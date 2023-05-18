全港僅5輛電動的士 充電站擬年內招標

為鼓勵業界替換電動的士，當局指已成立跨部門工作小組，商討適合提供快速充電服務的加油站及加氣站選址安排和必要條件。政府相關部門正商討用地租約安排，預計今年內為首個油站轉型為快速充電站的用地進行招標。

有業界曾指，拒換電動的士的最大阻礙是充電設施不足，認為推動電動的士普及，當局須做足三方面工作，包括引入合適車型；提供資助和誘因，減輕車主經濟負擔；在近市區的地點加設足夠充電設施。業界又建議研究引入流動充電車，在不同時間滿足不同地區的士充電需求，短期內助解決市區充電設施不足問題。