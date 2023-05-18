九巴工會籲年內加薪8%

數百員工年初離職 情況罕見 公務員商討年度加薪之際，九巴勞資雙方昨首次商討薪酬調整。工會提出今年加薪8%，較去年建議增加兩個百分點，並同時建議改善多項福利，包括穩定員工的超時津貼等。工會指，今年初起已有數百名員工離職，部分人因高薪挖角轉投其他運輸業，形容情況並不常見，冀資方改善待遇，提高競爭力，避免離職潮持續。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，工會早前進行問卷調查，約70%會員支持今年建議加薪8%。他又指，香港物價上升，百物騰貴，電費、煤氣費加價，加重員工生活壓力，就前線員工有三分一收入來自超時津貼，單靠底薪難以維持家計，盼九巴能穩定員工超時津貼。

運輸業搶人 難保競爭力 黎兆聰又說，九巴今年初發放雙糧後，出現離職潮，涉及數百人，包括車長、站長及工程人員等，部分轉行或改為駕駛旅遊巴和跨境車等。他指，過去3年疫情期間，不少員工留職，只是「食個底薪，捱得就捱」。隨着本港復常，面對其他運輸業高薪搶人，九巴有需要加薪，保持競爭力。

資方未有承諾改善福利 黎兆聰又引述資方指，現時客量較疫情前平均少10%，加上油價上升，且加價申請未獲批，九巴仍面對巨大財政壓力。他指，管理層往往要求員工共度時艱，但未有承諾改善員工福利，冀九巴作出符合員工利益的決定，並期望下月初開會再作商討。

九巴回應指，九巴及龍運設有恒常機制制訂薪酬調整方案，會因應營運情況和財政能力，參考港府及其他公營機構的指標，考慮社會經濟狀況和通脹等因素，積極提升員工的薪酬待遇。九巴會一直與員工保持溝通，作坦誠交流，期望達成共識。

翻查資料，九巴及龍運巴士過去3年僅加薪一次，去年在工會建議加薪6%下，最終全體加薪3.5%，而2021及2020年則凍薪。另外，九巴及龍運巴士去年申請加價，加幅分別為8.5%及9.5%。九巴當時指，申請加價是「追落後」，其日均客量減少13萬人次，認為加幅審慎合理，已平衡市民負擔能力及營運商可持續性的需要，重申預計加價後每程車費實際加幅將低於0.7元。