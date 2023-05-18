稱指標客觀 籲推鼓勵性薪酬調整 公僕團體盼追加累積通脹

【本報訊】公務員有望連續兩年「逆市加薪」，多個公務員團體認為指標「客觀」，希望政府可以按指標加薪，更有團隊和議員建議可按情況額外追加累積通脹，甚至有勞工界議員要求政府分兩年追補過去淨指標加薪的2%。

公務員總工會主席馮傳宗認為指標正確和客觀反映過去私人市場的加幅，希望政府「重視」指標，又指若政府要挽留人才，薪金加幅要有競爭力，起碼要與市場拉低差距。他續稱，本年度第一季GDP增幅達3.5至5.5%，認為在市況恢復的時候，政府和商界都要做好「良好僱主」的角色。香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府需根據指標加薪才可「安到公務員嘅心」，亦不可「一而再、再而三」苛扣公務員工資去補貼政府開支。

華員會會長利葵燕表示，過去經歷兩年凍薪、一年低位加幅，期內累積通脹已超過5%，意味「薪金縮水」。而她認為隨着社會逐步復甦，當局不用再額外投放資源應對疫情、疫後稅收預計理想，認為當局可以負擔給予具鼓勵性的薪酬調整水平。

叫分階段額外追加2% 更有議員提出可按情況額外追加。勞工界議員周小松指去年政府未有按薪酬趨勢淨指標調薪，導致中層公務員加薪幅度較同期淨指標低約2%，建議可將該約2%的加幅於今、明兩年分階段追加，即每年額外加薪約1%。

有工會背景的議員郭偉强指現時公務員編制常額和實額差距接近兩萬，員工也感「吃力」，希望政府不要繼續用疫情、經濟復常為理由壓低調整幅度，為政府確立自身對挽留人才有進取和決心。同屬一個工會的議員梁子穎強調若公務員加得少，變相未來私人市場也會加得少，加上新制公務員退休保障受質疑、強積金投資回報不理想，促請政府可考慮按經濟增長額外加1%，且最終加幅不應低於5%。