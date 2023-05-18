政府無能加薪留人 財困愈陷愈深

指標出爐﹕最高4.65% 疫下重創本港經濟，連續3年出現財政赤字，整體經濟2022年收縮3.5%，新一屆政府預計本年度綜合赤字為1,398億元。但市民勒緊褲頭，連電子消費券都縮皮，公僕卻有望再加人工。薪酬趨勢調查委員會的本年度公務員薪酬調幅指標調查結果為，高層公務員2.87%、中層4.65%及低層4.5%。惟基本綜合消費物價指數第一季按年上升1.9%，全年通脹為2.5%，即仍屬跑贏「通脹」，有學者斥政府要靠加一個高於通脹的人工挽留公僕，屬於「無能」的體現，而疫下經濟受重創，加薪會令財困「雪上加霜」，愈陷愈深，又斥若仍要盲目加薪，質問政府「錢從何來」。

逆市加薪 跑贏通脹惹爭議 薪趨會去年公布的結果為低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，幅度遠遠高於中低層兼跑贏「通脹」，社會普遍批評加幅「離地」，最終行會通過高中低層公務員劃一加幅2.5%，但仍屬「逆市加薪」，若政府按今年結果定案，換言之，連續兩年加薪。翻查資料，公務員薪酬自2000年開始僅凍薪6次、減薪4次，均處於本港遇上經濟危機的時刻。

下周開會確認 月底再商議 薪趨會主席李律仁、公務員事務局常任秘書長梁卓文，以及政府經濟顧問梁永勝昨公布初步結果。問及為何高層公務員薪酬指標跌幅明顯，李指不會作出「揣測」，只作如實反映數據。梁卓文補充，數據是根據收回的問卷分析，盡量根據香港不同行業在過去一年加薪幅度，每年一定會有不同。至於高層公務員加薪數字是否受到疫情、搶人才政策影響，李稱，搶人才政策或會對不同階層不同工種有影響，強調個別數字涉及「詮釋」問題。梁卓文則指委員會下星期開會決定是否確認有關「薪酬趨勢總指標」，並會與職方考慮於5月底之前一同討論。

死撐加幅與私營機構相若 梁卓文續指去年公布結果時很多人對公務員薪酬調整機制有誤解，強調薪酬政策目的為吸引和挽留公僕為市民服務，而薪酬也需和私營機構相若，而此數據並非預測私營機構未來加薪幅度。至於能否吸引到和挽留同事，他指公營和私人在薪酬上彈性不同，但希望政府可維持薪酬競爭力，確保不會和私人市場相差太遠，在薪酬之外，他指政府可透過製造更好工作環境、晉升機會、盡早招聘、走入校園等進行招聘。

有指去年劃一加幅導致中高層公務員「變相減薪」，被問及今年會否額外追加，他指去年指標為考慮所有因素，強調不存在「追加」機制，指加薪為單獨判斷，不然會「沒完沒了」。

人力資源顧問周綺萍認為今年加幅約3至4%的薪酬趨勢調查結果與私人市場相若，但因政府有財赤，不認為最終的薪酬調整幅度應該高過調查結果。她估計高層公務員的薪酬趨勢淨指標為2.87%，顯著低過去年的7.26%，是由於去年在新冠疫情下，若果公司有較多盈利，可能選擇發放花紅予高層員工，因此拉高薪酬數字，但到今年，在高利率下，尤其房地產市場及金融銀行的情況未必理想，高層的加薪幅度亦相對較低。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指政府加薪，並沒考慮公務員表現及體制內是否存在冗員，加上看不到現時經濟復甦強勁，在全球經濟出現大危機時加人工也屬「不智」行為。此外，政府未來有多個大型基建、加設多個編外職位，若要盲目加薪，質問政府「錢從何來」，只會令財困「雪上加霜」。

歷年公務員加薪幅度 李律仁（中）、梁卓文（左）及梁永勝（右）公布薪趨指標。 過去5個財政年度新增首長級常額及編外職位 公務員編制及薪酬開支