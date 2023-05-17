笑看天下：俄烏戰事突變遐想

世界立立亂。俄烏戰事和談添變數，隨着烏克蘭總統澤連斯基「走位靈活」，眼見美國內外交困，短期內難以再大手筆援烏，於是轉而歐洲走一回，非為觀光，但求把「丐幫幫主」嘅使命盡情發揮，一味伸手求助，得咗！

呢，澤連斯基近排先後訪問咗德、英、法3國，獲得新一輪軍援，德、英之軍援，老朽前文已略提及，不贅。「丐幫幫主」日前與法國總統馬克龍喺愛麗榭宮會談後發表聯合聲明，法方將於未來數周向烏克蘭付運數十輛戰車，當中包括有「坦克殺手」之稱嘅AMX-10RC裝甲車。

澤連斯基短短幾日嘅歐洲「逍遙遊」，已獲德、法、英大批精良武器，難怪佢對停戰和談忽然之間冷卻，並揚言烏克蘭不會攻擊俄羅斯本土，只係準備反擊收復被非法侵佔嘅領土，口氣之大，直情當俄國係豆腐！而俄羅斯上周舉行嘅衞國戰爭勝利日閱兵，不單止冇戰機空中表演，更只係展示一輛T-34坦克，如此閱兵，何止未能展現軍威，甚至可以話「丟人現眼」！究竟係俄羅斯總統普京兵不厭詐，抑或的確已經山窮水盡？點講都好，種種迹象可以睇到「丐幫幫主」已然硬起來，想做真漢子！

法國媒體日前刊登馬克龍嘅訪問，佢話俄羅斯因為侵烏而備受國際孤立，不但已進入一個從屬中國嘅模式，並且失去進入波羅的海嘅能力。至於G7峰會，又話勢擴大制裁俄羅斯！

中國政府歐亞事務特別代表李輝大使，日前啟程前往烏克蘭等5國訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。李輝此行成效如何？依老朽看，澤連斯基得德、法、英之助，恍如打咗雞血咁亢奮，即使同李輝見面，恐怕佢都會企硬，未必可以談出個未來；而普京目前似乎只能「臥薪嘗膽」！