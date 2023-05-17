仁文仁心：賢內助抑或紅顏禍水

常言道：「成功男人背後，總有位偉大的女人。」不知道南韓總統尹錫悅聽到這句話，再看看被譽為「南韓最美第一夫人」的金建希時，會有怎樣的感受？

尹錫悅與金建希的愛情故事，在南韓民間一直是熱門話題。雖然郎才女貌，但兩人年齡相差12歲且相識於中年，結婚時男方已52歲，自然招來閒言閒語。雖是未見影響兩人關係，但金建希長久以來都是尹的弱點。在競選總統期間，或許是找不到尹的醜聞，敵對陣營轉向金埋手，一時流傳她曾整容、曾擔任女公關，一時又爆出其學歷造假，甚至傳出她曾賄賂記者，要求對方引導輿論風向等，導致尹的支持度急跌。要不是親手把朴槿惠、李明博乃至文在寅的親信送進監獄，尹錫悅真有可能敗給李在明，無緣總統寶座。

尹錫悅當選總統後，金建希帶給他的煩惱依然不少；先是陪同丈夫訪美期間上演「時裝騷」，飽受輿論批評，近日又傳出其家族牽涉楊平公興地區弊案，胞兄更被送檢。雖然警方認定金建希與案件無關，但仍難免招來坊間非議，認為是第一夫人的「特權」讓其逃脫法律制裁。

今非昔比，尹錫悅的「正義」光環早已褪色。他當選後多次上演「一笑泯恩仇」鬧劇，先是朴槿惠獲特赦後親自拜訪並致歉，再來是上任後特赦李明博，均使民眾意識到所謂的「正義」根本不存在，說穿了只是政治鬥爭；加上他在外交上失誤頻頻，尤其是對日本點頭哈腰，其民望愈跌愈低。

最致命的是，尹錫悅的男權主張曾爭取了不少男性選票，卻愈來愈多證據顯示他實為「妻管嚴」，使到不少民眾認為他過於虛偽、表裏不一。如今尹錫悅民望低落，妻子家族還接二連三爆出醜聞，能否捱到任期屆滿，仍是未知之數。