激濁揚清：大陸攻台 還能怎麼辦

像這等「阿共打電話來怎麼辦」的故事，明眼人都能看出它是玩大了的惡作劇。皆因上述女子位居甚麼要職，在統一路上可帶來甚麼幫助，使她成為重點招呼的統戰對象呢？女事主稱多次收到「+28」開頭的來電，對方自稱書店市場部職員，經旁敲側擊下得知對方不是台灣人，辦公室有十多人負責打電話。問題是，上述書籍去年1月已經出版，何以到了今天才爆出「統戰」奇聞，而且就只這麼一位「幸運兒」？究竟這是統戰、電騙案，還是有人用錯屎橋溝女呢，後者的可能性似乎更高一些。

上述書本正是本欄月初探討「台獨分子的阿Q精神」時，曾不開名提到的書籍。它早前在香港的樓上書店也被置放於當眼位置作推銷，以一本出版逾年且名不見經傳的台灣書籍，竟能有此等待遇，肯定絕非偶然。除了是因為近來台海議題在老美攪局下不斷升溫，國務卿布林肯3月甚至發表「解放軍在2027年前具備對台動武能力」的言論推波助瀾，亦有可能是有人眼見直至台灣明年選舉「台灣省長」前，按理推算大陸都不會對台動武了，若然「阿共暫不打來」，那麼仍然積壓的存書貨尾該怎麼辦？於是採取主動以諸般手段作傾銷，最好它能成為民眾熱話，否則它必成明日黃花。因為書中充斥着前句說台灣不弱，後句卻指中國國力強10倍以上、軍隊實力「也超過台灣甚多」，若然大陸打來，台灣除了硬接，又能怎麼辦呢？