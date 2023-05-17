強詞有理：一枝獨秀

沒有比較就沒有傷害。西方經濟低迷，導致亞洲出口疲弱，最近區內部分國家和地區公布的出口數據普遍大幅下滑，南韓、越南、印度、台灣等下降幅度皆超過一成，可謂慘不忍睹。唯獨中國大陸出口依然保持強勁增長，今年4月份商品出口金額同比大增16.8%，前4個月合計出口金額則增長逾一成，即使換算成美元也一樣增長，外貿順差屢創新高，與其他國家和地區形成鮮明對比。

有人覺得奇怪，美西方一直宣稱要減少對中國的依賴，鼓勵外資撤走，產業鏈轉移，美國更為此搞了不少小動作，為何中國出口不減反增？越南和印度等國家理應受惠於產業鏈轉移，為何出口反而大跌？答案很簡單，所謂外資撤走和產業鏈轉移根本是假議題。今年第一季中國實際使用外資同比增長4.9%，其中高新技術產業實際使用外資更大幅上升18%，可見絕大多數外資並沒有撤走，有些反而加大投入，尤其看好科技產業。畢竟中國市場規模龐大，外資撤走後也許就回不來了，他們不能不為長遠計。正如美國半導體協會指出，中國是其最大市場，不能缺席。

過去3年中國一直採取嚴格防疫措施，難免影響經濟運作，不少訂單轉移到其他國家和地區，這並不奇怪。但進入2023年後，中國全面放開防疫，經濟活動逐漸恢復正常，之前失去的訂單也開始回流。這說明中國製造業競爭力具有明顯優勢，雖然人力成本高於越南和印度這些國家，但產業鏈、供應鏈、基建設施以及人才等方面的配套完善得多，絕非任何國家可以輕易取代。

可以見到，隨着中國製造業穩步升級，出口產品早就不止於過去的服裝、家具和家電「老三樣」了。單是電動車、鋰電池、太陽能電池這「新三樣」，第一季出口就增加了66.9%，簡直令人咋舌。此外，在機電產品、工業機械人等領域，中國也是當之無愧的世界第一。明乎此，就不難理解為何中國出口一枝獨秀，也不難理解為何美西方不斷強調不能對華脫鈎。

當然，不是說中國沒有短板，晶片就是最大短板，目前正受制於美國。但事在人為，只要中國堅持自力更生，加大自主研發，在舉國體制的優勢之下，相信終有一天補齊短板。到時候，美國想再卡脖子就沒那麼容易了，也許反過來要求中國購買晶片。不信？不妨走着瞧。