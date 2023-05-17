坦言集：超現代戰

5月初以來，西方的無人機屢犯俄境，先是進侵莫斯科的克里姆林宮，似是要行刺普京；繼而在俄羅斯勝利日閱兵典禮前夕，再入侵莫斯科領空。所有的無人機都被擊落，以失敗告終。近日內地網上傳言，烏克蘭用無人機測試俄羅斯的電子防線能力。而在閱兵典禮那天，西方大量黑客進攻。據說俄羅斯得到中國協助，緊密防衞成功。閱兵禮規模遜於往年，也許帶有防範攻擊的意味。

這個消息是否屬實，難以確認，但是美國和北約借烏克蘭無人機來試探攻擊俄羅斯首都，即使公開否認，卻令人相信大有可能，因為烏戰已進入電子戰為主的階段。西方稱這是俄羅斯製造的自我攻擊把戲，但哪有俄羅斯把首都的防衞拿來作兒戲呢？近日《華盛頓郵報》透露了美國國防部的機密檔，指烏克蘭總統澤連斯基計劃攻佔在2014年衝突前的俄羅斯領土，以此作為與俄談判的政治籌碼。美國媒體的報道是，此屬澤連斯基的主張，美國並不參與，也不贊同。可是，近日英國為首的北約國家輸送大量遠程導彈與攻擊功能無人機給烏克蘭，正是提供烏國進攻俄境的武器。

5月13日，俄羅斯4架戰機在邊境被擊落，據俄國共青團報分析，認為是被地對空或空對空導彈擊落，此舉顯示出英國等提供的武器正起作用。而俄羅斯邊境的空域亦開始變得不安全，以往僅只是烏克蘭零星炮彈射入俄境，在英國等北約國家大量提供遠程導彈和無人機之後，襲擊俄境的行動相信會升級。烏戰的新重心，便不僅只是巴赫木特的攻防戰，而會是烏克蘭宣稱已久的大規模反攻，還有可能是烏軍企圖攻佔俄境城鎮。

這三者背後應該不是烏克蘭的主動組織，而是美國與北約在發動，且美國電子戰和北約遠程武器的介入正愈來愈大，不單止波蘭等的僱傭兵和北約傳統武器參加，而是衞星、空中預警機、地上雷達網和各種的電子干擾，配合遠程導彈與無人機的攻擊，戰爭便由二戰模式迅速升級，成為二戰以來最先進的現代戰爭，遠遠超過美軍侵略伊拉克、阿富汗的水準。或許美國軍方正是用烏戰與俄軍來測試其超現代戰爭的戰術、先進武器的操作與效果。

美國未必會乘勢進攻佔領俄羅斯，歷史上法國與德國前車可鑑，但借此完善超現代戰法，一是可迫使俄國在談判讓步；二是以此重新裝備軍力，便可威嚇中國。