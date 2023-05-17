政情：一人有一個夢想 鄭泳舜：做DJ開咪

好多人喺細個嘅時候都畀人問過，或者作文題目要寫夢想，通常夢想只得一個，但身兼大型活動委員會副主席嘅議員鄭泳舜就有兩個。咁多？

做唔到精英運動員 鄭泳舜尋日做咗電台體育節目嘅嘉賓主持，講笑話專程減肥嚟上節目，期間講到兒時有兩大夢想，其一係做精英運動員，但最終做唔到，而自己練跑心得係無奇迹，只有累積，幾享受跑步樂趣，仲話係同自己嘅成績鬥。

另一個就係夢想做電台節目，訪問運動員，循多方面推動體壇事業發展。咁尋日都算向兒時夢想踏近一步，事關佢喺節目度訪問長跑手、香港全馬同半馬拉松紀錄保持者黃尹雋。

黃尹雋4月喺漢堡再次打破香港馬拉松長跑紀錄，但佢話因受贊助商合約困擾，未算發揮得好，又透露4月已經唔係精英運動員。雖然係香港馬拉松紀錄保持者，但兩年多前冇受到保障，亦冇專業法律意見畀佢，之後先知道合約期內完全冇取消合約嘅機制，由於係全職精英運動員，月入只有7,000元，難以維持生活同出外接受培訓。聽到咁講，鄭泳舜認同喺發展體育事業之餘，必須做好運動員保障工作。