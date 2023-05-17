政情：研擴內地安老院買位 林素蔚拉隊考察

香港人口老化問題嚴重，安老院舍追唔上需求，另一個選擇就係返內地安老。社會福利署推行嘅「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，現時向兩間分別位於深圳同肇慶並由香港機構營運嘅安老院購買服務，今年下半年仲會擴展計劃到其他內地城市嘅安老院，講就咁好聽，但究竟內地嘅安老院舍環境係點呢？議員林素蔚、張欣宇同陳月明前日就去咗內地安老院考察喎。

建議港府參考配套設施 佢哋去咗參加「廣東院舍住宿照顧服務計劃」嘅香港賽馬會深圳復康會頤康院，呢個院舍主要係服務香港同內地嘅長者同殘疾人士，院舍總共提供321床位，入面有142個香港嘅長者，其中政府就買咗119個位。咁如果要返香港覆診同屋企人探訪點算呢？呢間院舍就有5部院車，往返頣康院至鹽田商業區及沙頭角關口，方便院友回港覆診或外出及家人探訪等。

本身係社工嘅林素蔚建議港府應該參考呢間院舍嘅配套措施，喺香港院舍設置駐院醫生同藥房，以集中處理患病長者喺醫院帶嚟嘅藥物，做到醫院同社區共融，仲要擴大「樂齡及康復創科應用基金」喺內地院舍嘅應用，以改善服務使用者的生活質素，並減輕護理人員及照顧者嘅負擔同壓力咁話。