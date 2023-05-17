政情：郭玲麗中招 上載快測棒證「清白」

雖然政府已經取消所有防疫限制，但都唔代表疫情已經結束，近排都有唔少人染疫，其中就包括議員郭玲麗啦，佢尋日下晝仲宣布自己「不敵病魔」，唔通有咩唔好嘅事發生？

之不過，佢講完「不敵病魔」之後，下一句就話「現已康復」，佢話上個禮拜四返來香港之後，就已經感到不適，到夜晚情況仲急轉直下，凌晨就發現快測兩條線，佢仲喺Facebook上載呢幾日快測棒嘅相以證「清白」啦！

開會唔戴罩掀小風波 佢都強調自己確診之後就交代工作、安排秘書處消毒辦事處、辦事處只有一位同事確診，仲呼籲大家都要小心咁話。雖然佢尋日先喺Facebook講自己病咗，但原來前日佢已經冇戴口罩參加立法會心肺復甦法及AED簡介活動，離佢正式確診相隔僅數日。

其實，呢次中招亦鬧出小風波。話說有電台節目主持人喺Facebook貼文，唔點名話有個大家都睇得出唔舒服嘅女議員上星期開始喺大會唔戴口罩，又形容女議員霸氣咁話覺得唔需要秘書處清潔、佢嘅議辦職員好多都中咗、自稱3日好番去學心肺復甦。上述列舉嘅細節，郭玲麗喺Fb嘅貼文似係都有反駁，唔知佢嘅解釋係咪可以平息風波呢？