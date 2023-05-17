政情：Google拒置頂正確國歌 議員促依法解決

與亞太主管當面質詢不果 近月本港運動員到海外參與國際賽事接連發生播錯國歌事件，有意見認為咁係因為Google冇將正確國歌置頂。議員梁熙（Edward）近日就喺新加坡出席國際會議，尋日仲同咗Google亞太區嘅主管喺一個研討會上碰頭，梗係要跟進喇，但對方話冇將正確國歌置頂係因為政策所致，並無針對香港。政府同Google傾咗咁耐都冇結果，Edward覺得下一步應該循法律途徑解決喎。

播錯國歌風波，引起社會關注。Edward尋日喺新加坡出席一個叫做「數碼經濟與貿易」研討會，席間就同Google亞太區貿易與競爭力部門主管，跟進Google冇將正確國歌置頂嘅事。佢透露，喺會上向Google代表反映，早前唔少國際比賽播錯中國國歌嘅低級錯誤，又直指依家搜尋引擎未有剔除唔合規同唔合法嘅資訊，而依家喺搜尋引擎上搵香港國歌，置頂嘅影片仍然係同2019年反對修訂《逃犯條例》有關嘅歌。

Edward引述對方回應話搜尋熱度區分排名嘅政策係全球性同一致，並無針對香港喎，所以唔會作出干預，要維持搜尋嘅自由。不過，對方都有話如果有法庭命令，佢哋一定會跟，會移除相關資訊。Edward唔滿意呢個回覆，即時反問對方，如果有人張貼違法資訊，好似殺人教學，Google會唔會用同樣標準，放任不法分子濫用自由名義傳播違法訊息？對方就話只要資訊違法，佢哋一定會按法規移除。Edward認為從呢個回應可見，不作干預嘅「政策」唔係鐵板一塊，係會視乎情況而決定。

《義勇軍進行曲》係正確國歌，Edward話任何人將其他歌曲錯誤地展示為國歌，就有可能機會違法，Google既然同意會移除違法資訊，就有責任按法規移除錯誤嘅資訊。佢希望Google唔好忘記「don't be evil」嘅企業座右銘，要處理違法資訊，努力避免播錯國歌事件再發生。

將違法資訊移除 咁下一步點做？Edward希望港府繼續與Google交涉，要求對方將違法資訊移除，甚至考慮循司法渠道跟進，例如睇吓啲歌有冇宣揚港獨嘅元素 ，只要可以從法律途徑證明首歌係違法，就可以要求Google移除喎。