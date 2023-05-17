旺角上水冚毒窟 檢值32萬貨

【本報訊】執法人員早前根據線報及經調查後，於本周一晚上展開緝毒行動，人員掩至旺角砵蘭街一單位，並在該單位外截查一名形迹可疑女子。人員其後搜查該單位，檢獲58粒已完成分銷包裝的懷疑海洛英，以及兩包仍在包裝的懷疑海洛英及一批包裝工具。行動中檢獲的毒品共重約149.5克，市值共約12萬元。

行動共拘4人涉毒 人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓陳（47歲）女子，她已被扣留調查。相信涉事單位內一間劏房，疑被不法分子用作儲存及包裝毒品，把完成包裝的毒品分銷至區內其他地方。

此外在同日晚上，執法人員於旺角區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡聯合行動，期間突擊搜查砵蘭街一住宅單位，並檢獲超過100克懷疑海洛英，總市值超過10萬元；單位內一名47歲女子涉嫌「販毒」被捕。同時人員巡查區內21個場所，包括夜總會、麻雀館及酒吧等，發現一名57歲男子因欠交罰款被通緝，他已被帶走調查。

另外，同日下午1時許，大埔區執法人員根據線報掃毒行動，在上水圍內村截查一名形迹可疑男子，在其身上搜出約42克懷疑「冰毒」。人員其後搜查其村屋單位，單位內一名女子拒絕合作，人員其後在單位內檢獲約113克懷疑「冰毒」以及一批毒品包裝工具。該名姓周（42歲）男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，而該名姓徐（41歲）女子則涉嫌「販運危險藥物」以及「阻礙警務人員執行職務」被捕。行動中，人員檢獲的毒品總市值約10萬元。