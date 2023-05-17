蔡天鳳前家姑申保釋遭拒

【本報訊】名媛蔡天鳳於大埔龍尾村遭殺害及肢解烹煮案，捲入事件的其前夫鄺港智一家4口及另外兩名男女，先後被捕及起訴。其中前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以一項妨礙司法公正罪，其餘兩男女涉嫌協助鄺港智逃走，而被控一項協助罪犯罪，案件已押後至7月31日再提訊。一直還押的前家姑李瑞香，昨於九龍城法院提出保釋覆核。裁判官聽畢控辯的陳詞後，拒絕被告擔保外出。

檢外套 DNA不屬前家姑 另外，控方早前指，屬案發現場的村屋內找到一件有李瑞香DNA的外套。不過據消息透露，經相關人員查證後，發現有關外套上的DNA其實不屬於李瑞香，而是屬於另外一人。

被告鄺氏一家包括死者前夫鄺港智（28歲，無業）、前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）及前家姑李瑞香（63歲，退休人士）。姓鄺三人被控於2023年2月21日在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺28歲女子蔡天鳳。李瑞香則被控於2023年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料，上述4名被告不准保釋。另外兩名被告，包括遊艇公司職員的41歲男被告林舜，及報稱無業的29歲女被告潘巧賢，同被控於2023年2月24日在香港某處協助鄺港智逃走，該兩名被告則續准保釋候訊。

被告李瑞香昨午由囚車押送到九龍城法院應訊，她戴着口罩，庭上表現平靜。其代表大律師替她申請保釋，並提出一系列保釋條件給法庭考慮。控方繼續反對被告擔保外出。裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，拒絕被告保釋。被告亦放棄每8天覆核保釋的權利，裁判官則提醒被告有權到高院原訟庭申請擔保。案件編號：KCCC577/2023

李瑞香