清早偷運 屯門截躉船 檢私煙1.2億元

未能供資料惹疑 登船開櫃發現 本港自今年2月起增加煙草稅，不法分子覷準需求殷切，更積極發展私煙市場，「起早貪黑」利用各種方式偷運入貨。海關近日監察屯門區海面，察覺一艘疑屬私煙集團的躉船在公眾貨物裝卸區停泊，遂調派人員循海陸兩路登船搜查，揭發船上貨櫃裝載總值約1.2億元的懷疑私煙，並拘捕兩名男船員。據悉，相信私煙集團於當日清晨經水路取貨，擬趁早上走私藉此減低被發現的風險。海關正追查私煙的來源及流向，不排除有更多人被捕。

因應煙草稅增加，海關從不同層面加強打擊私煙，經深入調查後，鎖定一個活躍於屯門區的私煙集團。上周三早上，海關稅收罪案調查科留意到一艘疑屬該集團的躉船，停泊於剛開始運作的屯門公眾貨物裝卸區，並企圖利用其他正常作業的躉船作遮擋掩護。由於相信不法分子正進行走私，隨即聯絡港口及海域科人員採取海陸聯合執法行動。

兩男船員被捕 海關港口及海域科高級督察梁銘恩表示，該科收到通知後，由海域突擊及搜查小組派出高速截擊艇到裝卸區部署，當時觀察到目標躉船停泊於卸貨區內，但未見任何上落貨活動。行動隊伍待時機成熟，兵分兩路經陸路及水路登上躉船搜查，發現船上載有3個40呎長貨櫃，以及兩名分別22歲和27歲的本地男船員，由於他們無法提供貨物資料，關員頓起疑心，遂決定即場開櫃檢查，證實櫃內裝滿3,200萬支懷疑私煙，估計市值近1.2億元，應課稅值約7,900萬元，隨即拘捕相關船員。

據了解，該批香煙主要是內地品牌，包裝紙箱印有「FOR EXPORT」（供出口）和「H.K.D.N.P」（Hong Kong Duty Not Pay），亦即在香港未繳納關稅，只能轉口不能銷售。海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指出，涉案貨櫃相信是同日清晨經水路取得，不法分子選擇一清早進行走私活動，相信是誤以為關員會放鬆警惕，亦不排除有人趁裝卸區剛開始運作及人流較少的時候走私，企圖減低受注意的機會。被捕人士其後獲准保釋候查，海關會追查該批私煙的流向，案件仍在調查，或會採取進一步拘捕行動。

林補充，海關由本年至今共起出3.44億支私煙，檢獲量大約為去年全年的一半。海關將持續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存和分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。