呃按貸490萬元 地產代理囚16月

【本報訊】男地產代理訛稱一個單位屬自住物業，分別詐騙一間銀行、香港按揭證券有限公司及其子公司維持向他批出按揭貸款約490萬元，遭廉署起訴。他早前在區院承認兩項欺詐罪，昨被判監16個月，另被充公約107萬元犯罪得益。

辯方早前求情時指，涉案38歲被告趙嘉威因本案將失去地產代理牌照，已是很大懲罰，而被告本來亦打算自住在涉案物業，但因被告姐姐到內地工作緣故，因此被告繼續與家人同住和分擔家庭開支。

指使租客水費轉戶至名下 惟法官不接納辯方求情，指被告失去牌照是咎由自取，而他在申請按揭貸款時，在相關文件中聲明物業屬自用，他知悉如果情況有改變，他有責任通知銀行，被告是公然及故意地違反聲明和欺詐銀行，並不構成減刑理由。案情透露，被告於2016年1月簽署一份臨時合約，購買一個價值600萬元的住宅物業，並向滙豐銀行申請按揭保險計劃下的按揭貸款。被告在相關文件中，聲明物業屬自用。按揭證券公司批核該申請，被告其後獲滙豐銀行提供按揭貸款約490萬元，並於2016年3月底獲發貸款。

滙豐銀行於2017年及2020年分別發信，要求被告確認有關物業是自用。被告作出確認，並於2020年2月應滙豐要求，提交其銀行月結單及物業的水費單作證明；被告另要求租客將水務署帳戶轉移至其名下，以便向滙豐提交水費單作證明。滙豐、按揭證券公司及按證保險公司因信納被告遵守自住規定，維持其按揭貸款。案件編號：DCCC970/2021