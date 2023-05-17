兩襲保安 男警自簽守行為

【本報訊】男警去年10月休班期間疑受酒精影響，在香港仔置富花園地下電梯大堂兩度襲擊一名保安員。男警被控兩項普通襲擊罪及一項作為交替控罪的醉酒罪，案件昨於東區法院再提訊時，控方同意被告以守行為方式處理案件。被告同意案情後，裁判官下令他自簽2,000元守行為24個月。

涉案52歲被告陳天柱，報稱公務員，控罪指他於2022年10月15日，在置富花園16座地下電梯大堂，兩度襲擊事主吳家文。交替控罪則指他同日醉酒時在公眾地方，即該地下電梯大堂及三樓走廊行為不檢。

案情指，事發日凌晨被告登上的士前往置富花園。及後被告因車資問題，與的士司機爭執，對方報案。執法人員抵埗前，被告突然闖入電梯大堂，嚷着要回家，並拉扯保安員吳家文（事主）的手臂，試圖拉對方入升降機。之後，被告忽然用拳頭推了事主的胸口一下。閉路電視拍下整個過程。被告警誡下承認晚飯期間及晚飯後都有飲酒，他施襲是因為覺得事主不讓他回家，強調無意圖襲擊對方。案件編號：ESCC 416/2023