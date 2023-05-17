捱叉車撞 尼籍地盤工不治

【本報訊】土瓜灣發生致命工業意外。昨日上午約9時，一名49歲尼泊爾籍男工，在新碼頭街近九龍城碼頭對開一個地盤工作，期間在地盤一隧道移走一部升降工作台時，後方的叉車懷疑溜前把他撞倒，工友循聲上前查看，赫見事主胸部受傷，流血昏迷，遂慌忙報案求助。救護員接報趕至，即場替事主急救並由救護車急送伊利沙伯醫院搶救，惜最後傷重不治，多名趕赴醫院的親友驚悉噩耗，霎時間神情悽惶。執法部門把案件列作「工業意外」。

家中經濟支柱 遺妻及兩兒女 勞工處表示，意外中一名男工在建造中的隧道協助移動一部動力操作升降工作台時，被一部叉式起重車撞倒，送院後證實不治。意外後，該處已派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤使用該叉式起重車及移動涉事的動力操作升降工作台，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處正進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。

消息指，死者在上址地盤任職釘板管工，月入約4萬多元，與妻子、兩名兒女，一家四口居於元朗合財街一唐樓單位。據悉，死者長女現讀高級文憑課程，兒子就讀中五。意外後，死者任職的公司已派員聯絡家屬，冀能提供協助。由於死者為家中經濟支柱，如今遺下孤兒寡婦頓感徬徨無助。

據了解，現場為啟德交匯處中九龍幹線中段隧道工程，事發位置需由工地入口步行約15分鐘始能到達。根據資料，中九龍幹線為一條長約4.7公里的快速公路，東西雙向各有3條行車線，其中3.9公里為穿越地底的行車隧道，連接西九龍的油麻地交匯處及東九龍的啟德發展區和九龍灣。料幹線通車後，繁忙時間由西九龍往返九龍灣車程只需約5分鐘，較現時所需約25分鐘大幅縮減超過八成，有助紓緩東、西九龍之間幹道交通擠塞問題。相關工程於2017年12月動工，預計最快2025年竣工啟用，造價逾423億元。