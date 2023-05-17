高級督察 被指跪地求饒「即刻開支票」

涉強吻懷孕女店員再揸胸 已婚警隊男高級督察前年休班時，前往尖沙咀美麗華廣場一店舖取貨期間，涉嫌強吻懷孕3個月的店長後再「揸」她的胸部。事後男警被指在女事主面前下脆，表示願意「即刻開支票」，求她不要追究其祿山之爪，並揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男警被控非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，他不認罪，案件昨於九龍城法院開審。事主大爆被告事前曾望她胸部，「口花花」說「你今日好勁！」、「谷奶呀」，又形容被告當時「夾硬」想伸舌頭吻她，她極力緊閉雙唇，被告舌頭雖未能伸進，惟其口水已「整濕晒我個嘴」。

33歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。女事主Ｘ於涉案店舖任職店長，她供稱，被告跟她很熟稔，她會稱呼被告為「阿哥」，被告則稱呼她為「家姐」。

事主稱被問是否谷奶隆胸 2021年11月23日晚上，被告到店舖取貨，期間跟她一起入貨倉。被告在倉內曾說「孤男寡女唔驚畀人蝦咩」。當晚，被告又曾望着她的胸部說「你今日好勁」、「好誇張」，問她是否「谷奶」、「隆胸」。她覺得被告這些說話「有啲over（過火）」，但當時未有特別理會。

「一球唔夠畀夠兩球你呀」 Ｘ續指，晚上10時許，她到店舖角落休息室拿背囊準備放工。被告尾隨入內，期間他突然拉下自己口罩，再扯下她的口罩，然後箍頸拉Ｘ往他面前，「夾硬想伸脷」強吻她。Ｘ表示感到「好驚」，但因她當時有3個月身孕，又不知道被告下一步行動，怕自己反應太激動會「激嬲」被告、「整到我BB」，於是不敢太激動反抗，只好不斷推開被告及說「喂、喂！」惟被告仍三番四次吻她，接着更伸手入她上衣，「揸」她右胸一下。她再喝止，被告始停手並說「Sorry，我飲大咗」，之後離開休息室。

Ｘ表示，其丈夫Ｙ當時在店外等她收工，她遂致電告知Ｙ。Ｙ之後進入店舖並報案，她則到休息室冷靜情緒。被告隨後進入，跪在她面前「求我放過佢」，被告說「警察嚟到，我真係咩都無」、「你點先肯放過我，你想去邊間私家醫院生，我畀錢你，我養埋你個仔」、「你都唔想我個女無咗爸爸」、「你要幾錢，我即刻開支票，一球唔夠畀夠兩球你呀」。Ｘ聞言覺得「好嬲」，心想「你當我係咩人！」

庭上播放店舖閉路片段時，聽到被告當時曾向Ｙ道歉，說是「無心之失，原諒我啦」、「我無咗份工真係會×街跳樓死」。案件編號：KCCC 218/2022