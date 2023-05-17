剷壆炒到飛起 旅巴翻側22傷

【本報訊】一輛接載員工下班、由青衣担杆山路出發前往太子的旅遊巴士，在昨日下午5時許，沿荃灣德士古道天橋往城門隧道方向行駛，當駛至近佛教林炳炎紀念學校對開，旅巴懷疑失控，車身逐漸偏離行車線，致右邊車轆衝上呈斜台式的分隔石壆，整輛旅巴瞬間彈起，頓失平衡向左翻側，橫亘路中擋着兩條行車線。有途經駕駛人士赫見發生意外，慌忙協助報案。

車禍後，該段橋面留下約10多米長的煞車痕，旅巴內人士穿過被撞碎的擋風玻璃逃生，坐在路邊或攤臥地上待援。消防於事發後約5分鐘趕至，9輛消防車、15輛救護車及68名救援人員到場救援。

車底閃出火花 車轆飛脫 據悉，事發時旅巴共搭載27人，意外造成10男12女（20至70歲）受傷。因傷者眾多，消防啟動大型意外分流機制，並按傷勢程度進行應急處置，再把傷者分送3間醫院救治。其中4人傷勢較嚴重，主要傷及頭部及盆骨等位置，當中姓李（64歲）男司機一度不省人事，經治理後回復清醒；其餘傷者大多手腳擦傷；另外兩男3女乘客沒有受傷。受事故影響，德士古道近荃灣花園往石崗方向一度全線封閉。

據途經車輛的車Cam影片顯示，涉事旅巴離遠出現在鏡頭時，車身已明顯側向石壆，期間車輛未被修正方向。而車輛與石壆碰撞一刻，車頭趷起傾斜朝天，車底閃出連串火花，有車轆被撞至飛脫之餘，更揚起滾滾灰塵。拍片司機見狀大驚，一度扭軚向左閃避，前方車輛亦紛告煞停。新界南區執法部門正跟進事故。