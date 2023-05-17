職業司機65歲年檢 料明年第3季開展

夜盲認知障礙植心臟除顫須釘牌 港府去年起研究收緊高齡司機續領車牌要求的細節出爐。當局提出多項初步建議，例如對職業司機設立更嚴謹的體檢要求，包括年齡門檻降至65歲，且「一年一檢」，駕駛教師亦須睇齊。當局計劃徵詢交通事務委員會後，擬於今年下半年就相關建議諮詢業界，視乎檢討進度，明年下半年提交立法會審議後，預期同年第3季至年底落實。

據運輸及物流局、運輸署提交的文件顯示，當局建議先加強「商用車輛」司機體格證明的要求，而非一刀切訂立司機年齡上限。其中，目前高齡司機體檢的年齡門檻為70歲，當局建議職業司機的門檻降至65歲。

網上增設醫生名單供查閱 同時，當局建議，職業司機體檢標準須較非職業司機更嚴格，包括視力、視野和聽力篩查等。除非通過醫學評估，高齡司機患有夜盲症、認知障礙症、惡性腦腫瘤、植入式心臟除顫器，或需要使用輔助氧氣的慢性肺病等，將不會獲發或吊銷商用車輛駕駛執照。同時，當局建議賦權運輸署署長，可要求健康情況有懷疑的駕照申請人或持有人提交醫療報告。

當局又建議，相關體檢維持現時安排，由註冊醫生填寫。但為方便司機自行選擇可提供體格評估的註冊醫生，當局計劃在網上增設「醫生名單」以供查閱。

當局又指，職業司機設立較嚴謹的體格證明要求，目的並非要令職業司機達到指定年齡後無法繼續從事有關行業，而是希望他們及早進行恒常體檢，以持續監察個人身體狀況，了解潛在健康風險。

當局稱現時尚屬諮詢階段，所提供修訂項目仍未落實，並理解職業司機十分關注收緊要求後體檢的收費水平。港府會在完成制訂醫療指引，以及掌握較明確的收費水平資料後，積極考慮可否資助職業司機體檢；但由於補貼涉及經常性開支，當局須慎重考慮及研究，以防濫用。

香港汽車會會長李耀培表示，本港小巴、的士司機普遍是租車自僱人士，工作缺乏保障，難免擔心收緊續牌要求會影響生計。對於職業司機體檢門檻提早至65歲，他建議當局可提供免費服務，長遠亦可參考日本提供「鼓勵措施」，向無法續牌工作的高齡職業司機提供生活補貼或援助。