兩電管制計劃中期檢討 研降准許利潤加重罰則

【本報訊】本港兩家電力公司分別曾發生事故導致新界及港島出現大範圍停電，港府計劃在今年與兩電就《管制計劃協議》進行中期檢討。環境及生態局昨日提交立法會文件表示，當局初步打算與兩電商討修訂協議的範疇包括但不限於減低准許利潤、要求兩電於能源危機期間分擔能源價格成本、檢視獎勵及罰款機制以就重要停電事故加重罰款等。當局在完成中期檢討後，適當時間匯報結果，但重申任何修改協議的建議都須經港府與兩電雙方同意後才能實行。立法會環境事務委員會下星期將開會討論有關議題。

立會下周討論相關議題 兩電近期出現導致大範圍停電事件，其中元朗朗屏中電電纜橋於去年6月發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，17.5萬居民斷電逾一整夜，中電其後向機電工程署提交最終報告，港府僅對外披露小量內容，指「中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關」，未完整公開起火原因。

港燈則在今年4月19日凌晨發生停電事故，港島區包括灣仔、筲箕灣、太古城、北角及鴨脷洲等多處，突然出現電壓驟降，多幢大廈、交通燈及街燈電力中斷，消防處接獲多宗停電及困(車立)報告。港燈日前向機電署提交調查報告，指電力中斷事故，事發時數碼港電力開關站一條後備電纜電路不慎通電，引致供電系統短路及停電。

根據資料，港府透過與兩電簽訂《管制計劃協議》規管本港電力市場，現行《協議》於2017年4月25日簽訂，並分別於2018年10月1日及2019年1月1日生效，年期為約15年，並將於2033年底屆滿。