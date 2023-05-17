餵野鴿衞生災難 擬囚一年罰$10萬

環境局將提修例 另引入定額罰款機制 本港多區均面對「鴿滿之患」困境，不單野鴿亂飛，街頭及樹下經常一地都是排泄物。市民放縱地以麵包碎等食物餵飼野鴿，有機會令野鴿數目持續增加，進一步影響市容。環境局擬修例禁止餵飼野鴿，將罰則大幅調升，由罰款一萬元增至10萬元及監禁一年。有議員要求在現有衞生黑點平台加入餵鴿舉報，而最重要是當局必須加強執法才起阻嚇作用。

政府去年曾對《野生動物保護條例》進行修訂，由去年12月31日起將禁餵區範圍擴展至覆蓋全香港，以加強遏止餵飼野生動物，包括猴子、野豬和麻雀等，但餵飼野鴿卻不受條例限制，惹起市民不滿認為無助改善市容。環境局日前就向立法會提交最新文件，當中擬提出修例禁止餵飼野鴿，建議在《野生動物保護條例》列明，任何人除了不得餵飼野生動物外，亦禁止餵野鴿。

此外，當局亦倡議提高條例的最高罰則，由現時的罰款一萬元，大幅調升至罰10萬港元及監禁一年；並首次引入定額罰款制度，容許執法人員即時向正在違反，或已經違反禁餵規定的人士，發出定額罰款通知書，其定額罰款金額建議為5,000元。當局稱料於今年第4季向立法會提交條例草案，若修例獲通過，可於明年第3季全面生效。

議員倡網上舉報 加強執法 立法會環境事務委員會委員張欣宇表示，不時收到市民指上水港鐵站外及屋邨的餵鴿投訴，指現時當局引入定額罰款，並擴闊讓不同部門執法人員即場向違例人士發告票，料可加強阻嚇力。他亦建議當局在現時衞生黑點網站中加入餵鴿黑點舉報，加強執法頻率才可進一步根治鴿患問題。

另一名委員何俊賢指，雖放權讓不同政府人員執法，但或出現「嫌麻煩」情況。何認為在法例實施初期要再三觀察情況，亦建議政府加強教育及執法工作的宣傳，才能收成效。