認煽動分裂不服判刑 理大生終極上訴8‧9審

【本報訊】理工大學男生呂世瑜被指在網上發布危害國家安全的貼文，涉違反國安法被捕。他早前在區院承認煽動他人分裂國家罪，原審法官以5年半監禁作量刑起點，因認罪將他酌量減刑至判囚3年8個月。呂不服判刑並提上訴，上訴庭於去年11月頒下判詞駁回上訴，維持原判。呂不服裁決，並向上訴庭申請許可證明書往終院上訴。終審法院上訴委員會昨開庭處理其逾時上訴許可申請，批准他上訴至終院，排期8月9日在終院審理。是次亦是首次挑戰涉違國安法案件的量刑指引之上訴案。