控方證人作供完畢 5‧29再訊

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審，案件昨於西九龍法院續審。所有控方證人作供完畢，法官把案押後至5月29日續審，以待控辯雙方就《港區國安法》時效性，以及本案共謀者原則提交書面陳詞。

47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。法官提到《港區國安法》在2020年6月30日生效，至於生效前被告的言行會否構成罪行，是法庭要考慮的事項。辯方會就這議題提交陳詞。

16名不認罪的被告當中，其中10人續准保釋，包括楊雪盈、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、李予信、施德來及陳志全。6人則繼續還押，包括何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄、余慧明及吳政亨。4名表明認罪被告，包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及連鎖店阿布泰國生活百貨的東主林景楠，該4人在審訊中以控方污點證人身份作供。案件編號：HCCC 69/2022