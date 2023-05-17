採訪業主大會遇截查涉阻差 記協主席被指大吵大鬧

【本報訊】香港記者協會主席陳朗昇去年9月，與攝影師到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，在場館外被截查時，陳被指涉嫌拒絕出示身份證及大吵大鬧，因而被控一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」及交替控罪「阻礙公職人員」罪。案件昨於西九龍裁判法院開審。

疑拒出示證件 揮動銀色卡套

女事主梁敏儀作供指，當日早上11時許，見被告正前往麥花臣場館，遂上前截查，並叫被告出示身份證。被告問「點解要搜我？」「你守邊度？」她回答搜查被告原因，及再要求被告出示身份證，並警告被告若拒絕出示身份證，或構成阻差辦公。不過，被告當時情緒激動，取出一個銀色卡套揮動。其他執法人員之後到場，着被告不要大吵大鬧，被告逐一問各執法人員「你守邊度？你守邊度？」被告及後便被拘捕。案件編號：WKCC 3375/2022