理大外圍暴動 10人囚45至58個月

【本報訊】2019年11月理工大學遭圍封期間，大批人士在油麻地一帶參與示威，試圖「圍魏救趙」，欲分薄理工大學外的執法人員數目。示威者當中10人被控暴動罪，一人開審前認罪，9人經審訊後被裁定罪名成立。

法官昨於區院判刑時指，各被告去現場助長示威者氣燄和壯大聲勢，雖無直接證據顯示他們曾做出破壞或暴力行為，但判刑時須考慮整體暴力行為，各人仍須為暴動群體行為負上刑責，故將10名被告判監45至58個月不等。

控罪指各人於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。吳悅橋另被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於同日在彌敦道525號至543號一帶管有一罐噴漆。此罪早前亦被裁定罪成。法官早前裁決指，眾被告均非居於案發現場附近，裁定他們並無合理解釋於現場出現及逗留，並相信眾人是有意圖參與暴動。案件編號：DCCC 750/2020