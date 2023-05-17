愉園第3度捲打假波醜聞

李威廉

【本報訊】本地球壇屢次爆出「打假波」醜聞，今次廉政公署拘捕23人，據知涉及的是本地老牌球會「愉園」。今次已為愉園第3度涉及相關案件，首宗為2010年5月，廉署宣布偵破國援球員打假波案，拘捕5人，其中4人為現役或前愉園成員，包括凌琮、吳昊鵬、于洋和牛景龍。于洋在法庭承認行賄罪，最終被判入獄10個月。

2014年1月，廉署到青衣運動場球員更衣室採取行動，將愉園全隊球員及部分職員帶走調查，及後拘捕9人，包括巢鵬飛及劉嘉城等6名現役球員，以及球隊行政主任梁倬軒、一名贊助商內地代表及前愉園球員崔林。最終3人被廉署落案起訴，其中克羅地亞外援球員沙沙麥斯被控及裁定一項串謀詐騙罪罪成，判監12個月；梁倬軒則被控收受賭注投注罪，認罪罰款4,000元。

前足球先生李威廉曾判社服 除愉園外，「香港飛馬」2016年10月亦涉相類案件，廉署在2017年6月落案起訴前香港足球先生、預備組教練李威廉等5人，李承認代理人接受利益及串謀詐騙罪，被判處180小時社會服務令，其餘4人被裁定罪名不成立。