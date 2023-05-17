港甲打假波 拘23人 半隊愉園疑有份

球員低薪 收賄兼投注搵真銀 本港球壇再爆出「打假波」貪污案。廉署前日展開代號「碧草」行動，瓦解一個涉及非法外圍賭博的打假波貪污集團，拘捕多達23人，為集團主腦及骨幹成員，包括一支甲組足球隊教練及11名足球員，以及多名外圍賭注收受者。集團涉嫌在2022/23整個賽季中，以貪污賄賂的手法操控該支足球隊在聯賽中的表現及賽果，從而在非法外圍賭博投注上獲利，而涉貪球員每人每場可獲利數千元。據悉，涉案球隊為本地老牌球會「愉園」，主教練趙覺超、球員程文俊、陳浩峰、雷文廸及霍斌仁等人被捕。

行動中，廉署出動近100名人員，搜查多個地方，並會見該支球隊多名足球員。廉署懷疑集團在今年整個賽季集體造假，透過操控賽事，在非法外圍賭博落注買高賠率的「冷門」賽果，從而獲利。而每名參與「打假波」的足球員，每場賽事可獲賄款數千元，最多有9,000元，視乎表現而「論功行賞」；部分球員更有份參與外圍投注，收完賄款再贏彩金，達致雙重獲利。

18場賽事不勝 多涉異常失誤 香港甲組足球聯賽於去年10月揭幕，有14隊球隊參賽，廉署密切關注整個賽季，用一年時間搜證。該球隊有一半成員參與打假波，球隊今季在26場賽事，有18場輸波或和波，當中多場均懷疑出現異常失誤，相信是採用消極作賽，不盡全力「放水」輸波的招數。

廉署指，有關集團操作簡單，球賽前集團成員會接觸教練和合適的足球員，要求他們合作「打假波」，商討造假安排。球賽中途，收受外圍賭注者會現身比賽場地，向教練和作賽球員打暗號，以操控贏輸的比數。

把襪拉高戴除衣帽互打暗號 他們通常都會透過一些明顯身體語言和動作，例如把襪拉高、拉低，或把衞衣的帽戴上或脫下，與「打假波」球員互通消息。賽後集團會按球員的表現派發賄款。

集團有3個戰術操控賽果，包括「放水」輸波，球員消極作賽不盡全力爭勝，「Hea踢」輸給實力可能較弱的對手，守門員則假裝失手接不到射球；協作造假以達成特定比數的賽果，從而在外圍投注中獲利；亦會隨賠率改變踢法，根據外圍莊家在賽事進行時調整盤口，集團根據賠率走勢，操控球賽比數。

足總主席貝鈞奇在較早時間指，暫時未有資料在手，現階段不適宜回答，但對事件表示遺憾，希望今次可將違法行為斬草除根：「未必是壞事，假如真的有這個問題，絕對支持採取行動，因為這樣才可以斬草除根，野草燒不盡，春風吹又生，尤其多年來幕後主腦仍未受任何影響，這並不只一間球會的問題。」

有熟悉球壇人士指出，球員收入低，不但收取打假波賄款，還用賄款投注，冷門波膽幾十倍至過百倍不等，數目極大，由於自己落場控制賽果，幾乎穩賺，故極為吸引。該人士又指，由於外國的投注波網要用外國信用卡落注，故要找中介人協助落注，而球場亦不時見到有「操盤手」或外圍波網人士身影。

今次事件震驚球壇，晉峰總教練何信賢表示，「打假波」對球圈造成很壞印象，令年輕人對入行卻步。標準流浪總監李輝立指，足總應成立專責小組監管，希望杜絕類似事件再發生。深水埗總監高俊基認為，今次事件絕對打擊球會、贊助商及非牟利組織對港足的投資及看法。