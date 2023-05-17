世界定向日嘉年華 大棠舉行

【本報訊】康樂活動促進市民精神健康。漁農自然護理署昨日公布，該署將聯同香港定向總會於本周六起一連兩天在大欖郊野公園大棠燒烤區的1、6及7號燒烤場，舉辦世界定向日嘉年華，歡迎市民參加。

免費參加 設迷宮攤位 漁護署指，嘉年華設有短途定向體驗、定向迷宮、兒童沿繩定向及一系列「行山有道」攤位遊戲。此外，香港定向代表隊成員亦會在場向參加者講解定向技巧。嘉年華歡迎公眾參與，免費入場，但5歲或以下兒童須由家長或監護人陪同，市民可於活動當日上午10時至下午4時即場報名參加。漁護署將提供免費穿梭巴士，接送參加者往返元朗港鐵站及大棠1號燒烤場。

為推廣定向運動，漁護署與定向總會合作設計不同的郊野公園定向路線，各路線的控制點均設有標柱，開放予公眾自行使用。郊野公園現設有7條定向路線，全新的大棠定向路線亦將於嘉年華當日開放使用。公眾可在主題網站下載各路線的地圖，亦可於郊野公園遊客中心領取該處附近定向路線地圖的入門小冊子。