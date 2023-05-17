電子點餐收加一 市民關注應減免

消委會：實體系統餐牌各異 責在食肆 餐廳點餐電子化要求食客自行用手機掃描二維碼（QR Code）落單日漸普及，卻暗藏消費陷阱。消費者委員會去年全年及今年首季，分別接獲1,160宗及330宗關於食肆投訴，在去年接獲的食肆投訴中，約30%涉及收費爭議，常見包括顧客在不同理解情況下被徵收服務費，以及實際收費與餐牌顯示不符等，當中約20宗關於顧客使用二維碼系統點餐有關。消委會指，實體餐牌顯示的價錢與點餐系統顯示的價錢不同，有可能觸犯《商品說明條例》。

日前消委會公布多宗涉及電子點餐的投訴，有食客指被點餐系統顯示服務費為0，結帳時卻被收「加一」；亦有食客反映透過點餐系統落單後，最終被徵收多逾130元費用，原因是餐廳未及時更新。

食肆誤導或觸商品例 消委會總幹事黃鳳嫺昨日在電台節目中表示，食肆在實體餐牌顯示的價錢與點餐系統顯示的價錢不同，絕對是食肆的責任。若當中涉及誤導，將觸犯《商品說明條例》中的誤導性遺漏。

至於電子點餐系統亦惹起熱議，不少市民認為既然要自行點餐，則應免收加一服務費，因已不用侍應的點餐服務。消委會亦指，不少食肆已引入顧客自助服務，例如線上點餐、自助泡茶設施等，令部分消費者關注食肆的「服務費」是否有下調，甚至有免收的空間。

業界：更改餐牌需時 稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍在同一個電台節目稱，餐飲業加入科技協助是新趨勢，以往業界依靠系統服務供應商去改善點餐系統，而現在大部分會由食肆登入帳號自行處理數據、更改系統，更改已變得快捷，但要更改實體展示的餐牌，因涉及設計及印刷等問題，或需時一至兩周。

食客關注電子點餐收服務費。 黃鳳嫺