城市規劃修例 議員憂開收地先河

【本報訊】立法會昨舉行2022年發展（城市規劃、土地及工程等雜項）條例草案委員會會議，條例修訂後，行政長官會同行政會議決定某用途是否屬「公共用途」，有議員質疑收地是否具有法律約束性，亦有議員擔心草案會開了收地先河，使得收地無節制。而對於海濱及海床發展方面，則有議員擔憂環境生態的影響及關注舊碼頭等海岸設施翻新。

議員林新強質疑其法律約束力，詢問當局會否將有關考慮原則及因素寫入法例。議員林筱魯擔憂如政府偏離訂立指引，市民是否有上訴機制，質疑其法律約束力。政府回應指，改法例意義不大，會與律政司繼續思量。而對於上訴機制，政府法律顧問指司法覆核適用於指引，亦有政府輸官司先例。

對於海濱及海床發展方面，議員葉劉淑儀指在發展交椅洲上，政府難以預測未來20年後的城市需求，要求政府在城市建設中保持彈性。針對生態敏感地區，政府回應指，就算是小於0.5公頃的區域都會進行環境評估，會持續於政府其他部門審視。而對於離島碼頭發展，葉劉淑儀形容離島碼頭等設施普遍陳舊，促政府積極考慮。