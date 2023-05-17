輪公屋現金津貼 團體倡恒常化

【本報訊】輪候公屋滿3年的合資格住戶可通過為期3年的 「現金津貼試行計劃」，每月領取1,300至3,900元津貼，減輕生活壓力。截至今年2月底，累計有85,700個家庭獲發現金津貼。當中，有逾七成住戶領取津貼的時間僅得1至6個月。計劃將於明年中結束，社區組織協會在年初發布的調查發現，一旦失去現金津貼支援，逾四成領取人無法負擔現時租金、被迫減少子女的學習及活動開支等。社協昨聯同一眾基層街坊前往立法會申訴，提出改善現金津貼計劃的建議，要求當局將現金津貼計劃恒常化，並放寬申請資格。

社協指出，現金津貼有擴大空間，包括現時9.7萬個非長者一人、獲首派公屋的申請人應納入受惠對象。惟局方最近表明無意放寬現金津貼的受惠資格。政府在2021年推出現金津貼試行計劃，是次調查中，有97%的領取住戶將現金津貼使用在住屋開支，近八成受訪者得以減輕租金及精神壓力，評價正面。

籲重推N無津貼 雙軌並行 社協建議盡快將非長者一人公屋申請人納入試行計劃；恒常化現金津貼項目，而長者受惠現金津貼的資格應縮短至輪候公屋滿一年，以持續支援劏房戶；按綜援、「N無津貼」申請人、房委會每年公屋輪候冊申請住戶調查中，參考居於私樓實際租金水平全面制訂及提升津貼水平；派發現金津貼直至住戶遷入公屋，而非首次編配公屋後便終止派發津貼；以及重推「N 無津貼」，與現金津貼雙軌並行，讓未能受惠現金津貼，但有經濟需要的劏房戶透過「N無」津貼得到支援。

為期3年的 「現金津貼試行計劃」，合資格人士每月領取1,300至3,900元津貼。