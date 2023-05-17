人口老化 10年內 長者多五成

醫療護理集一體 建樂齡居所不容緩 本港人口老化問題嚴重，安老院舍宿位供不應求，未來長者住屋需求勢必增加。有研究預計至2032年，香港年屆65歲或以上的老年人口將達至220萬，並會於2032年前缺乏超過6萬個長者居所。研究報告建議政府及私人機構引入設備更佳的長者居所「樂齡房屋」，附設護理、醫療、娛樂等服務設施，構建成一個自給自足的社區，以助減輕安老院舍宿位短缺問題。

安老院舍宿位短缺 觀塘重災 全球商業地產和投資管理公司仲量聯行發表研究報告，指香港年屆65歲或以上的長者於未來10年將增加46.3%，惟安老院舍宿位的供應同期僅增加0.24%。綜觀香港老年人口和長者居所市場的全面資料，仲量聯行發現觀塘區安老院舍的宿位短缺問題最為嚴重。

2050年 本港四成市民屆六旬 仲量聯行評估與諮詢服務部大灣區拓展總監陳曼藝說，香港於2050年將是全球人口老化程度最高的城市，佔逾40%的人口年屆60歲或以上，人口老化是香港的「計時炸彈」；而未來10年，香港老年人口將增加50萬，急需增加在本港及大灣區內地城市的長者居所。

報告又指出，本港可供的安老選擇大多局限於與家人同住，或是入住安老院舍，現存7.42萬個安老院舍宿位一般只提供重要服務和照顧，這些基礎設施帶給長者的私隱性和自主性有限。

仲量聯行建議政府及私人機構考慮引入「樂齡房屋」，在綜合大樓內提供豪華型的居所，概念與共居空間或服務式住宅相似，附設醫療及護理設施，讓長者可使用牙醫、餐廳、咖啡室、健身室及影院等。