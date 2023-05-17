醫健：健康在您手 基層醫療 守護市民健康

隨着資訊科技發達，市民可以輕鬆搜索資料，包括一些醫療資訊。部分市民患病時或許會錯誤認為單靠網上資料便足以自助，然而，網上資訊真假難辨，胡亂輕信可能只是藥石亂投，隨時惡化病情。

在我們服務經驗中，曾有患者因膝關節痛，自行上網搜查治療方法並進行「治療」，誤以運動來減輕疼痛和緩解症狀，最後卻因姿勢錯誤，反而使痛症加劇。亦曾有患者以為自己的平衡問題是因為腳部拇趾外翻影響，經治療師反覆詳細檢查下，發現腰部才是病症的根源。

醫護的重要 專業醫護人員會按照患者的實際需要對症下藥，有時並非單單頭痛醫頭、腳痛醫腳，而是透過專業且全面的診斷「治本」。除了專業的判斷外，另一重點是與患者建立信任和尊重的關係，讓患者毫不保留訴說健康問題及所擔憂的地方，從而給予治療或建議改善生活習慣等。

為大眾服務 除了在醫院會看到專業醫護人員外，其實全港十八區亦設有地區康健中心或地區康健站等基層醫療的平台，與市民一同管理健康。

很多人誤解「基層醫療」是僅為基層市民提供的醫療服務。然而，「基層」除指經濟狀況外，還包含「第一接觸點」及「治未病」的意思，而基層醫療服務旨在透過公眾教育及地區為本的醫療護理系統，加強市民在預防慢性疾病的意識，中心會提供糖尿病及高血壓等篩查，有需要時會轉介給地區醫生跟進，而中心的專業人員更會持續跟進患者的病情，並配合提供管理慢性病和預防併發症等服務，以協助患者好好處理病情，避免進一步惡化。

香港人生活繁忙，以往習慣「有病才醫病」，忽略建立健康生活模式的重要。隨着社會進一步加強基層醫療系統，希望市民更明白健康永遠掌握在自己的手，真正實踐「預防勝於治療」的健康竅門。

深水埗地區康健中心職業治療師 李中華