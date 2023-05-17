誘蚊指數西貢屯門荃灣超警戒線

【本報訊】食物環境衞生署公布，4月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為7.5%，屬於2級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。在64個監察地區中，6個地區（包括西貢市、牛寮及木棉山、屯門西、掃管笏、荃灣西，以及荔景）的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平。

另外，4月份白紋伊蚊密度指數為1.3，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.3隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。

第二期滅蚊行動已展開 食環署表示，隨着夏季來臨，炎熱多雨的天氣有利蚊迅速繁殖。今年繼續分3期進行全港滅蚊運動，為期9周的第二期滅蚊運動已於4月17日展開，至6月16日止。為進一步加強滅蚊成效，食環署亦已聯同相關部門，於4月24日起展開第二期全城防蚊及滅蚊行動，集中清除潛在蚊孳生地。

白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家，已成為風土病。鄰近地區登革熱的活躍程度仍然高企，香港今年至今錄得9宗外地傳入登革熱個案，巿民不應鬆懈，並應繼續採取有效的防治蚊患措施。