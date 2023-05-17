跨部門協作 伊院急症輪候時間減

【本報訊】伊利沙伯醫院於2020年成立醫院指揮中心作跨部門協作，管理臨床作業、床位調配和資源調配，跟進病人由抵達急症室、入院、轉院或出院的一系列流程。九龍中醫院聯網護理總經理李華珍昨交代成效時稱，急症室平均輪候時間減少，以今年4月為例，入院人次有7,249人，輪候逾8小時及逾12小時人數分別佔0.7%及0.1%，較2019年1月時7,560人入院，當中有6.8%及4.3%需輪候逾8小時及逾12小時大減九成。而基督教聯合醫院及天水圍醫院去年第3季起亦已成立指揮中心。

除急症室病人輪候入院時間減少，李華珍指病人平均出院時間亦縮短約三成，當中半數適合出院的患者中，有半數人可在下午1時前出院，「1點是護士交更時間，病人快手出院，護士可以快手執床，快速將等候入院的患者收入病床。以前未有指揮中心，經常黃昏後仍在收患者入院，效率低很多。」伊利沙伯醫院指揮中心團隊因此獲頒2023年度傑出團隊獎。

人工智能 預測病情 此外，未來數周開始在伊院內科應用人工智能預測患者病情。九龍中醫院聯網資訊科技統籌兼伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞解釋，醫生會利用AI預測監察病人的維生指數，及早識別病情穩定的病人。知病人病情穩定，可以有信心讓他們早些出院，以早日騰空病床，提升醫院效率，他形容：「AI小幫手好似天氣預報。」

醫院管理局亦正準備成立九龍中聯網指揮中心，並於今年底至明年初分階段投入服務，麥凱鈞指相關系統可以看到跨醫院資料，首階段會是伊利沙伯醫院與九龍醫院試行。因九龍醫院為復康醫院，可實時互通急症醫院及復康醫院病床的使用情況，需要時調配資源。

上月一名女病人於東區醫院急症室求醫，被發現倒斃等候區無障礙廁所內多小時無人發現。醫管局其後公布補救措施，包括在無障礙廁所加裝感應系統。九龍中醫院聯網行政事務總經理雷沛然說，伊院於本月內會完成安裝感應系統監測緊急情況。