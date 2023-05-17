利用科技提升效率 醫管局貸款挽人手

收逾千申請自詡奏效 籲港人醫生回流 醫院管理局昨起一連兩日舉行年度研討大會，是新冠疫情後首次復辦實體活動。醫管局行政總裁高拔陞表示重視人力資源和科技配合，提升效率及確保可持續發展。該局已採取多項措施吸引、培養和挽留人手，例如低息購屋貸款資助計劃，去年底推出以來短短幾個月，已收到超過1,100宗申請。至於早前在英國招聘非本地培訓醫生，吸引超過500名醫科生和醫生參加，反應良好，他期望更多港人醫生和醫科生願意回港服務。

稱吸取疫禍教訓 加強服務 高拔陞又稱，經過3年疫情，醫管局會吸取經驗，提升效率，未來更好利用科技提升效率，為病人提供更適切治療。他強調推動基層醫療和家庭醫生服務，有助市民健康管理和提升整體醫療健康，醫管局會繼續用好大數據，配合智慧醫院發展，繼續加強公私營合作等，提升醫療服務。

醫管局主席范鴻齡則稱，除了優先聘用合適的本地醫科畢業生，該局着力透過有限度註冊和特別註冊安排，聘請更多非本地培訓醫生，推行一連串「大灣區醫療人才交流計劃」，促進兩地醫療專才經驗交流和互相學習。

人口老化 加強公私營合作 范鴻齡又說，由於人口增長及老化，加上慢性疾病日漸普及，與日俱增的服務需求已遠超供應。醫管局未來會透過使用科技、加強公私營合作，提升公營醫療服務，推動落實《基層醫療藍圖》。

國家衞生健康委員會黨組成員、中醫藥管理局黨組書記余艷紅說，香港與內地會繼續加強大灣區的醫療合作，充分利用內地與港澳衞生高層聯繫會議的平台，就共同議題，共謀發展；支持香港建設首間中醫醫院及政府中藥檢測中心，鼓勵香港醫師到內地執業辦醫，在港深兩地跨境就醫等。醫管局是次研討大會以實體及線上形式舉行，超過6,000名醫護人員及學者，與約120位講者一同就不同醫療專題交流專業意見、醫療新知和經驗。