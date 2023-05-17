公僕救生員首現缺人 低薪難吸新血入行

【本報訊】港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，7至8年前開始，季節性救生員人手一直缺乏，至今缺口約500至600人。公務員救生員亦首次出現缺人情況，估計缺口約20多人。他認為人手短缺主要涉及晉升階梯問題，救生員長年被視為技工，即使工作30年，最高月薪只有2.4萬元，欠缺前景下難以吸引新人入行。

升遷待遇差 議員促提高福利 至於是否可由大灣區招聘人手來港出任救生員，胡指出，若由大灣區招聘，高學歷人士很難會受吸引來港出任救生員。

議員周小松亦認為，在大灣區招聘人手不可行，救生員入職門檻不高，若靠輸入外勞會打擊本地救生員飯碗。他建議擴大公務員救生員隊伍團隊，提高人工薪酬及福利，從而減少對季節性救生員的依賴。

立法會有委員會日前開會討論缺乏救生員的問題，多名議員關注救生員薪酬過低，才出現人手不足的問題。康樂及文化事務署表示，今年4至5月需聘請逾600多名季節性救生員，惟截至本月初，僅有240名合約救生員到任。有業界人士表示，因救生員大多被視為技工，加上升遷待遇不理想，建議應提高待遇，增加工作吸引力。