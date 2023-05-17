優化最低工資機制 倡一年一檢

【本報訊】本港勞動人口短缺，港府公布擴大人才清單，但不少本港勞工問題尚未解決。立法會人力事務委員會昨召開會議，討論有關取消強積金對沖的安排配套進展，以及優化最低工資檢討安排。會上多名議員憂慮取消專項儲蓄戶口會令僱員權益受損，又擔心破欠基金遭人濫用，同時促請最低工資「一年一檢」。

上屆政府通過取消強積金對沖，除提供25年共超過330億元資助外，會強制要求僱主作額外百分之一的供款，注入新增的「專項儲蓄戶口」，以支付取消對沖後的遣散費及長期服務金。不過政府日前指已委聘專業顧問，檢視是否推行僱主專項儲蓄戶口，而相關顧問報告料最快今年下半年出爐。

商議取消強積金對沖進展 議員周小松指政府一旦取消專項儲蓄戶口，僱主或需要運用自己的資金去支付長期服務金，導致經濟負擔，要求當局交代向僱主發放政府資助的具體時間。他又擔心取消專項儲蓄戶口或令僱主資金鏈斷裂，一旦僱主未能支付長期服務金，僱員需從破欠基金中申請長期服務金，或會令僱員的長期服務金，打折扣「攞唔足」，影響僱員權益。議員顏汶羽和陳永光則關注，當局如何防止有人濫用破欠基金，以及如何確保僱主不會以破產作為手段，令納稅人需要承擔後果。

勞工及福利局局長孫玉菡回應指，僱主可預計何時需要支付長期服務金，而根據一般會計通則，僱主需要預留一定儲備作長期服務金，故僱主「唔可能唔知道，唔做好準備」，相信不會輕易出現支付長期服務金，而導致資金鏈斷裂的問題。他又強調會適時檢討破欠基金的安排，而且有關基金不涉公帑，為全港僱主在註冊時共同支付的款項，又重申有機制防止濫用。

對於優化最低工資檢討機制安排，議員周小松認為現時最低工資兩年一檢，會出現數據滯後問題，有必要一年一檢。議員林振昇同樣指政府應朝一年一檢的方向做檢討，詢問當局第二階段諮詢會否有檢討方法讓公眾參考。孫玉菡表示，現時的諮詢是最低工資委員會主理，首階段是開放任何意見，至於第二階段採取甚麼模式，要由委員會來決定，政府不牽涉在內，不過根據過往經驗，檢討則難在一年之內完成。