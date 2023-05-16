電子消費漸必需 香港落後要窮追

工欲善其事，必先利其器，香港復常事關重大，吸引遊客是其中一個重要環節，牽涉各行各業生計，近年內地客已被視為「財神」，旅業主要的收入來源，可是香港相關的旅遊配套不足，特別是電子支付設施仍處初期階段，與內地流行程度大脫節，不單止遊客無所適從，本地客使用的時候亦經常出現不便與爭議。

內地早已盛行電子點餐系統，食客用手機掃描二維碼自行落單，既節省服務人手，又減少口講耳聽下單產生的誤會，新冠疫情期間逐漸多本港食肆採用，但始終是起步階段，不少人客還未熟習電子點餐，有老人家不懂利用手機下單，無奈放棄用膳，更多的爭拗出現在收費方面，消委會指涉及「掃碼」落單的投訴屢見不鮮，而去年至今年首季關於食肆的投訴，約三成均涉及收費爭議，例如顧客被擅自徵收服務費，投訴實際收費與手機顯示訂單不符，有個案在「掃碼」落單時服務費為零，埋單時卻被收「加一」，食肆竟然辯解指點餐系統未完善；亦有個案實際收費較電子落單時貴60元，食肆亦同樣以電子餐牌未更新為藉口，揭穿了便退款了事。其實要更新系統是否真的很困難，相信大家都充滿疑問。

食肆在商言商，引進線上系統之前，應該有衡量利弊，電子點餐是大勢所趨，不應走回頭路，初期保留傳統落單，是過渡安排，長遠電子點餐會成為主流，食肆不能只便利自己，亦要盡責任服務食客，系統要測試妥當，適時更新系統內容，確保陳列的收費政策、價格及優惠是一致及正確，否則可能干犯《商品說明條例》。既然線上點餐及自助泡茶毋須服務員，食肆的「服務費」按理有下調甚至免收的空間。

百貨應百客，顧客至上，食肆比大部分行業在電子消費方面走得前，旺區小麵店已接受內地常用的電子支付工具，但部分行業卻未能趕上節奏。內地人早已習慣消費電子化，掃碼點餐及支付，甚至買棵菜都是一掃即拿走，絕少現金交易，有旅客以為香港是國際金融中心應該充分電子化，近日便有內地遊客在香港乘坐的士時，沒有足夠現金，欲電子支付卻障礙重重，幸司機盡顯好客之道免收車費，女遊客在社交平台表示謝意，大讚香港人有人情味，但若的士司機堅持收費，隨時又會造成困局，讓旅客留下不愉快經驗。

特區政府多年來都沒有積極推廣消費電子化，故步自封，所謂電子支付主要依然要用實體卡來「嘟」而不是「掃」手機，一個平台獨大亦難讓手續費下調。有些店舖只是在推出消費券時採用電子支付，之後便轉回現金交收，以慳成本，小生意一分一毫也要計清楚，政府根本沒有提供足夠誘因讓電子支付恒常化。縱使不再是全國最先進的城市，但也不要淪落成為中國最落後的地方，實在找不到理由拖延電子支付普及。輸在起跑線，難道一世留在原地踏步嗎？