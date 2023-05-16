笑看天下：一朝得志 語無倫次

俄烏戰事風雲突變，美媒報道，烏克蘭不久前以全球糧食安全作為爭取美國提供F16戰機嘅新理據，為海陸糧食運輸隊伍提供空中掩護。如今得到英、德源源不絕供應武器，以及數以百億港元計嘅軍援，可謂鹹魚翻生，喜不自勝！看來美國總統拜登亦可以鬆一口氣，皆因美國自己內外交困，美債違約危機迫在眉睫，依家有英、德大力挺烏，仲唔先抖一抖氣咩！

呢，烏克蘭總統澤連斯基日前從意大利轉往德國訪問，先後見咗德國總統和總理，唔知佢用乜嘢「冧功」，得到德國政府向烏克蘭追加27億歐元（約230億港元）武器援助，包括20輛「黃鼠狼」步兵戰車、30輛「豹1」主戰坦克、200多架無人偵察機、100多輛裝甲戰車以及4套IRIS-T-SLM防空系統等，久旱逢甘霖，樂得「丐幫幫主」心花怒放，大叫這是「有力」嘅軍援方案，德國係真正朋友和可靠盟友！政客嘴臉，「有奶便是娘」，此刻，山姆大叔只能退居「路人甲」！

此外，英國又證實將會向烏克蘭提供射程超過250公里嘅「暴風影」巡航導彈，係首次有西方國家向烏克蘭提供遠程導彈，有軍事專家形容係真正可以改變戰場格局嘅武器，對駐守克里米亞半島嘅俄羅斯軍艦構成一定威脅！

另一方面，俄國的不利消息接二連三，譬如5月9日莫斯科舉行勝利日紅場閱兵，士兵人數大減，冇武器示人都算咯，仲要整場儀式只得一架坦克；又如僱傭兵公司瓦格納集團多番出言不遜，狂踩俄羅斯彈藥不足！難怪澤連斯基口氣愈嚟愈大，據報佢拒絕教宗方濟各從中調解，並堅持即使和平談判，必須以烏克蘭開列嘅條件為基礎。小人一朝得志便語無倫次，老朽就唔信二世祖可以白手興家！