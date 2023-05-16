仁文仁心：美國是世界第一老賴

欠債不還，特意走數，內地稱為老賴，中國人講信用，欠債還錢天經地義，對於老賴深惡痛絕，可是普通人還可以經法律追討，但有槍有彈的惡霸又如何收數？

美國近年刻意打壓中國，措詞強硬，又大打金融貿易戰，討價還價，惡形惡相，還以為美國是債主，中國欠很多錢，怎料剛好相反，中國早已超越日本，成為美國國債最大的外國持有者。債仔惡過債主，美國在這方面真的是世界第一。

其實美國最大的債主不是外人，而是自己人，如社會保障基金、退休金計劃，而社保基金長期入不敷支，卻又大灑金錢，今年又加福利近一成，基金破產危機已提前至2034年，拜登政府卻依舊若無其事。當前國家債務危機已殺到眼前，還會理會十幾年後的事嗎？美國已達到31.4萬億美元債務上限，若無法提高債務上限，最早在下月1日便會發生債務違約，只差兩個多星期，火燒眼眉。

拜登正與國會就提高債務上限進行談判，但共和黨操控的眾議院當然趁火打劫，拋出諸多條件的方案，惹來白宮反駁，雙方還在拉鋸中，若談判破裂，恐怕引致股市大挫，爆發金融危機。

對於美國的政治把戲，認真便輸了，明眼人都看見，民主黨共和黨是在做危機騷，股市跟隨消息升跌，都在美國掌握之中，只有他們才知消息真假，全世界都輸，惟有美國人贏。自從設定債務上限制度以來，即使預先警告了違約危機有多大，都是化險為夷，演活狼來了的故事，國會總是最後關頭同意提高上限，之後又不斷舉債，以債冚債，即是以卡數冚卡數，普通人是死路一條，美國卻依然做其大花筒，軟硬兼施借錢揮霍，這個至尊老賴，最強是「車大炮」及射大炮，問你有把炮來收數嗎？