激濁揚清：北約像生蛇一樣東擴

日本駐美大使日前透露，北約正討論在日本開設聯絡辦事處，但未透露開設的時間和地點。日媒引述消息人士指，北約計劃明年在東京開設聯絡辦事處，並指一旦成事，勢必遭中國及俄羅斯反對。惟反應最激烈的卻是北韓，畢竟北約已非東擴那麼簡單了，而是像「生蛇」一樣，非得像帶狀疱疹般不圍繞地球一圈不安樂，這又豈能不教受影響地區感到心煩？

雖然北韓朝中社刊登研究員文章，指摘日本策劃開設亞洲第一個北約聯絡處，質疑背後是美國要炮製亞洲版北約，以在亞太地區維持霸權地位，並警告日本，與外來勢力軍事勾結與軍事大國化，等於尋求第二次毀滅危機。然而，日本早已是美國亞洲地區的首席小弟了，駐日美軍不論基地還是人員數目，均是美國海外駐軍部隊中數一數二之巨，北約擬於日本插旗，正確的形容應是「美國要拖北約盟友落水，炮製亞洲版俄烏衝突」。

老美選擇在日本插上北約旗，而非選址亞洲區內其他小弟，除因為日本人比起曾爆粗鬧老美的南韓人忠心可靠，日本在地理上亦比菲律賓更能同時對準中、俄、朝，加上前首相安倍晉三的「台灣有事等於日本有事」論，竟覓得了現任首相來上身，對於老美布局以台制華，實在好比使得鬼推磨。

美國外強中乾之勢已呈，還要以冷戰思維對不跟其一鼻孔出氣的國家，擺出磨刀霍霍之態，山姆大叔不靠「中國威脅」論來施催眠術，撒豆成兵讓小弟們替他打生打死，難道親送美國的年輕人上戰場送死？俄烏衝突中，老美搬出諸般藉口拒不派兵，已說明了其如意算盤是如何操作。

今時今日的戰爭，都是大國打小國，擁核國之間怕兩敗俱傷，開戰機會近乎零。問題是，沒甚麼好怕的北韓，美國根本難以預測。