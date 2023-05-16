橫眉冷看：切忌貪勝不知輸

俄烏戰爭持續超過一年，俄羅斯軍隊後繼乏力，烏克蘭步步緊迫，雙方已打成均勢。所謂「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，俄軍最初未能以雷霆之勢，取得勝局，戰事延宕至今，早已師老兵疲，這場仗再打下去，俄方再無優勢，日子每過一天，就是多一天的艱難。

近期多種迹象顯示，俄軍已近強弩之末，除非有生力軍加入，再開拓全新的武器生產線，否則不容易守穩現有陣地。早前莫斯科紅場舉辦閱兵儀式，巡行展示的武備十分凋零，主戰坦克只有一輛，還是數十年前的舊貨色，在眾人的眼光下，可憐兮兮地駛過大街，不禁讓人唏噓。

再看俄烏戰場傳來的消息，就更讓莫斯科領導人心焦。俄羅斯最引以為傲的高超音速導彈，號稱無可阻攔，據說近日卻頻頻碰壁，不止一次被美國製的愛國者防空導彈成功攔截。最新消息又顯示，俄軍有4架戰機和一架直升機被擊落，烏克蘭經過美西方國家的武裝改造，看來已有能力與俄羅斯一較高低。

不過，烏克蘭可別沾沾自喜，俄羅斯畢竟是核武大國，假如常規戰由勝轉敗，而且讓俄軍敗得難堪，莫斯科為挽回顏面，難保不會兵行險着，動用核彈。當然，俄羅斯絕不會使用大型核武，但投擲小型的戰術核彈則未必不可能。小當量的核彈只要用上一、兩枚，俄烏戰局就會瞬間逆轉。

因此，烏克蘭政府也該知所進退，俗語所謂「得些好意須回手」，趁近期俄軍勢弱，趕緊與莫斯科開展談判，以增取最大的利益。若然烏克蘭貪勝不知輸，以為可以乘勝追擊，則未免太危險。要知道，北極熊雖老，一旦反撲起來，仍然是其勢難當！